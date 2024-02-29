Банки продолжат развивать брокерский бизнес

Объем активов розничного брокера ВТБ в 2023 году вырос на 86%, а общее количество клиентов выросло почти на треть за тот же период и утроилось за последние три года.

«Согласно стратегии на следующие три года, банк будет активно развивать брокерский бизнес и планирует увеличить рыночную долю до 25%. Свыше 3,2 миллиона клиентов управляют активами на сумму около 1,4 триллиона рублей», — отметил Виталий Сергейчук, член правления ВТБ, на Стратегической неделе.

В 2023 году клиенты банка заработали более 90 миллиардов рублей. Из них дивиденды составили 25,27 миллиарда рублей. Клиенты активно торговали на фондовых, срочных и валютных рынках, количество сделок превысило 140 миллионов.