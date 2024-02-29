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общество

Бывшего директора школы под Новосибирском подозревают в хищении 175 тысяч рублей

Фото: прокуратура НСО

По материалам прокурорской проверки в отношении бывшего директора школы возбуждено уголовное дело.

Прокуратура Болотнинского района Новосибирской области провела проверку соблюдения муниципальным казенным общеобразовательным учреждением Кунчурукской средней общеобразовательной школы Болотнинского района Новосибирской области законодательства в сфере противодействия коррупции.

По предварительным данным, директор школы начислял учителям выплаты без коллегиального решения педагогического состава. После чего они, по требованию директора, переводили выплаты его дочери. В результате чего директор школы присвоил себе 175 тысяч рублей.

Сейчас руководителем СУ СК РФ по НСО в отношении бывшего директора МКОУ Кунчурукская СОШ возбуждено уголовное дело по статье “присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное с использованием своего служебного положения”.

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Валерия Митрохина
Журналист

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