Что изменится с 1 марта: кому повысят пенсию, увеличат зарплату и какие примут законы

С приходом весны обновляется не только природа, но и законы нашей страны. Юридические подробности читайте ниже.

Индексация пенсий в марте-2024

Фиксированную надбавку в двойном объеме и с учетом последних индексаций (не многим более 16 000 рублей) получат те пожилые россияне, кто в феврале отметил 80-летие или оформил инвалидность первой группы, а также небольшую доплату начислят тем пенсионерам, кто завершил трудовую деятельность не позднее 1 января 2024-го.

Повышение зарплат с марта-2024

· Врачам, работающим в городах с населением от 50 до 100 тысяч человек — прибавка 29 000 рублей, а сельским – по 50 000;

· работникам среднего звена — дополнительная выплата в 13 000 рублей, для сельских – 30 000.

Новые требования к ипотеке с 1 марта 2024 года

В целях снижения уровня закредитованности граждан РФ банк России ужесточит условия выдачи ипотечного кредите тем лицам, кто уже выплачивает другие крупные займы.

Обновленные правила вывоза детей за границу

Отметка о гражданстве РФ в свидетельстве о рождении ребенка до 14 лет обязательна даже для выезда в Белоруссию, Абхазию, Казахстан, Киргизию и Южную Осетию.

Новое краткосрочное ОСАГО

Со 2 марта текущего года по желанию автовладельца можно оформить полис ОСАГО на период от одного до трех месяцев.

Кроме этого, ужесточаются наказания за нарушение экологического законодательства РФ и ответственность за нарушение требований безопасности и антитеррористической защищенности объектов высокой категории опасности.