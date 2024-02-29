Что изменится с 1 марта: кому повысят пенсию, увеличат зарплату и какие примут законы

С приходом весны обновляется не только природа, но и законы нашей страны. Юридические подробности читайте ниже.
Индексация пенсий в марте-2024
Фиксированную надбавку в двойном объеме и с учетом последних индексаций (не многим более 16 000 рублей) получат те пожилые россияне, кто в феврале отметил 80-летие или оформил инвалидность первой группы, а также небольшую доплату начислят тем пенсионерам, кто завершил трудовую деятельность не позднее 1 января 2024-го.
Повышение зарплат с марта-2024
· Врачам, работающим в городах с населением от 50 до 100 тысяч человек — прибавка 29 000 рублей, а сельским – по 50 000;
· работникам среднего звена — дополнительная выплата в 13 000 рублей, для сельских – 30 000.
Новые требования к ипотеке с 1 марта 2024 года
В целях снижения уровня закредитованности граждан РФ банк России ужесточит условия выдачи ипотечного кредите тем лицам, кто уже выплачивает другие крупные займы.
Обновленные правила вывоза детей за границу
Отметка о гражданстве РФ в свидетельстве о рождении ребенка до 14 лет обязательна даже для выезда в Белоруссию, Абхазию, Казахстан, Киргизию и Южную Осетию.
Новое краткосрочное ОСАГО
Со 2 марта текущего года по желанию автовладельца можно оформить полис ОСАГО на период от одного до трех месяцев.
Кроме этого, ужесточаются наказания за нарушение экологического законодательства РФ и ответственность за нарушение требований безопасности и антитеррористической защищенности объектов высокой категории опасности.