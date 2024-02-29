Депутат ГД Игнатов: списание с регионов бюджетных кредитов сыграет огромную роль для Новосибирской области

Президент России Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию 29 февраля.

Для развития регионов Президент РФ поставил важнейшие задачи, по снижению долговой нагрузки — списание с регионов 2/3 федеральных бюджетных кредитов. А портфель недорогих бюджетных кредитов предоставляемых под 3% годовых достигнет 250 млрд. рублей уже со следующего года. Такие масштабные инвестиции позволят быстрее и лучше обновлять инфраструктуру и технологии в регионах, заявил депутат Госдумы РФ от Новосибирской области Виктор Игнатoв.

«Это может сыграть огромную роль для Новосибирской области, ведь у нас строится четвертый мост через Обь и реализуется еще несколько масштабных и дорогостоящих инфраструктурных проектов. А такая финансовая поддержка, объявленная Президентом РФ в своем послании, может позволить региональному бюджету направить деньги на завершение этих проектов, а не возвращать их Федеральному бюджету», — прокомментировал политик.

Города Новосибирска напрямую касается и поддержка реконструкции набережных парков, создание и благоустройство новых общественных пространств. Владимир Владимирович заявил о планах развития 2000 населенных пунктов и благоустройство 30 тысяч общественных мест. Новосибирск может и должен войти в эти федеральные программы, считает Игнатoв.

«И это позволит сделать наш город красивее и удобнее для жителей», — добавил депутат.