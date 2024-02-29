Депутат Госдумы Игнатов: анонсированная Путиным модернизация ЖКХ очень важна для Новосибирска

Депутат Госдумы РФ от Новосибирской области высказался о важности модернизации сферы ЖКХ в регионе.

Анонсированные президентом Владимиром Путиным в ходе послания Федеральному собранию масштабные инвестиции в модернизацию ЖКХ и расселение аварийных домов очень важны для Новосибирска. Об этом сообщил депутат Государственной Думы РФ от региона Виктор Игнатoв.

«Все мы помним тяжелые коммунальные аварии, случившиеся у нас в самые морозы в январе 2024 года. Из-за них пришлось отключать от тепла сотни жилых домов и социально значимых объектов. На ликвидацию аварий потрачено много сил и ресурсов. Поэтому планы наращивать темпы модернизации коммунальной инфраструктуры, направить 4,5 триллиона рублей на модернизацию системы ЖКХ до 2030 года – важнейшее решение для нашего города, где система теплоснабжения в отдельных местах изношена на 70%, а некоторые трубы теплотрасс не меняли по 50 лет», — добавил депутат.

Одновременно Президент обратил внимание на поддержку проектов комплексного развития территорий под застройку, возведение жилых кварталов со всей инфраструктурой, что также важно для жителей, считает Виктор Игнатoв.