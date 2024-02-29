Депутат Госдумы Игнатов: «Новосибирску необходимо строительство школ за счёт федерального бюджета»

В своем послании Федеральному Собранию Владимир Путин затронул тему о поддержке семей с детьми со стороны региональных властей.

В частности, глава России предложил начать строительство школ в Сибири за счёт федерального бюджета. Депутат Госдумы РФ от Новосибирской области Виктор Игнатoв считает это одной из важнейших мер для России.

«Жителей Новосибирска напрямую касается такая мера, как строительство школ за счет федерального бюджета. Это очень важно для регионов, где наблюдается перенасыщенность школ, и дети учатся в две или три смены. Примечательно, что Президент РФ поручил правительству разобраться с системой сдачи ЕГЭ, которая вызывает нарекания у родителей. Они вынуждены нанимать репетиторов, потому что старшеклассников порой учат одному, а на экзаменах спрашивают другое. Возможность пересдачи ЕГЭ также позитивный шаг. Все эти меры направлены на улучшение качества жизни россиян», — добавил Игнатoв.

Владимир Путин назвал поддержку семей с детьми приоритетом для страны на ближайшие годы. Более того Президент РФ обозначил конкретные и эффективные меры для этого. Объявлен новый национальный проект «Семья». Многодетные семьи должны стать нормой, сказал президент. И поручил продлить выплаты материнского капитала до 2030 года. А ведь эта мера за последние годы очень положительно повлияла на демографическую ситуацию в стране.

Владимир Владимирович поставил задачу еще усилить меры поддержки семей с невысокими доходами.

«Острая проблема страны — это бедность среди многодетных семей, она достигает 30%. И она должна уйти в прошлое. Повышение качества жизни семей с детьми должно стать одной из целей для нашей страны. И для этого предложены конкретные меры и регионам будут выделены огромные средства — 75 млрд. рублей. Гражданам вдвое повышается ежемесячный налоговый вычет на второго ребенка. И до 6 тысяч рублей в месяц – на третьего и каждого последующего ребенка», — прокомментировал депутат Госдумы.