Девушки в погонах продолжают собирать лайки новосибирцев

Для сотрудниц силовых структур Новосибирской области «СибФМ Group» проводит фотоконкурс «Девушки в погонах». Заявки принимаются до 7 марта 2024 года включительно!

29 февраля ещё три сотрудницы силовых структур прислали свои снимки и анкеты. У 35-летней Ирины Михейченко стаж работы – три года. Она работает старшим специалистом группы социальной защиты осужденных ЛИУ-10. В раннем детстве сибирячка поняла, что ей будет комфортно трудиться в государственной структуре. Однако не предполагала, что судьба приведёт в ГУФСИН России по Новосибирской области.

«Вольнонаёмным сотрудником я отработала почти три года. В 2022 году моя мечта исполнилась, я стала офицером! Сказать, что мне нравится моя профессия — ничего не сказать. Многие до сих пор задают вопрос, как я могу работать с осужденными? И я считаю, что мы должны сохранять свою человечность. Мой ответ прост — я влюблена в свою работу», – объяснила Ирина Михейченко.

У 34-летней Оксаны Плуталовой стаж работы восемь лет. Она трудится старшим инспектором группы кадров СМУЦ ГУФСИН.

«Женщина в погонах умеет удачно совмещать карьеру, семью, общение с близкими, а также успевает уделять время самой себе. Справляться с трудностями службы мне помогает поддержка моей семьи и близких. Если есть надежный тыл, можно справиться с любыми трудностями», – рассказала сибирячка.

36-летняя Мария Хамицевич трудится в силовых структурах уже 18 лет. Она работает старшим инспектором ОГИБДД УМВД России по Новосибирску. Для сибирячки служба в ОВД является неотъемлемой частью жизни.

«Профессия помогает мне развиваться и совершенствоваться, помогать людям! Считаю, что сотрудник полиции должен обязательно быть патриотом, иметь чувство долга, уважение к закону, честность, дисциплинированность. Форма подчеркивает красоту! Девушка в форме прекрасна, носить её — это гордость!» – считает Мария Хамицевич.

Стать звездой фотоконкурса «Девушки в погонах» от «СибФМ Group» может представительница любых силовых структур, в том числе на пенсии или в отставке. До 7 марта ждём ваш снимок в рабочей форме и небольшую историю о себе. Итоги подведём в Международный женский день.

В конкурсе мы отмечаем профессионализм смелых сибирячек, их преданность работе, движение по благородному пути и красоту.

Проголосовать за свою фаворитку или подать заявку на участие можно по ссылке.