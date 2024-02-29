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вчера 22:33
экономика

Экс-главу «Тяжстанкогидропресс» в Новосибирске требуют признать банкротом

Фото: Pexels.com

Бывшего директора новосибирского завода «Тяжстанкогидропресс» Виктора Арановского обвиняют в мошенничестве и отмывании денег.

Арбитражный суд региона зарегистрировал заявление с требованием признать банкротом экс-главу предприятия. Это следует из данных картотеки арбитражных дел.

На банкротство Арановского подала новосибирская компания «Сельхозхимия», сумма исковых требований не указана. Ранее эта же организация взыскивала с завода и с сельскохозяйственного предприятия «Боровлянское», где Арановский тоже был директором, задолженность более 6 млн рублей по договору поставки и неустойку.

Уже экс-руководители предприятия Арановский и Николай Степакин были задержаны в феврале 2022 года по подозрению в мошенничестве, в преднамеренном банкротстве и легализации доходов, добытых преступным путем.

Ранее мы писали, что новосибирский суд прекратил дело о банкротстве холдинга «Сибирский гигант».

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Галина Чебыкина
Журналист

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