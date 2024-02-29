Государственный подход к управлению городом и патриотическая работа: что будет, если Андрей Панферов станет мэром Новосибирска

Редакция «Сиб.фм» продолжает публикацию материалов о новосибирцах, которые, по прогнозам экспертов, могут занять кресло градоначальника в 2024 году.

28 декабря губернатор Новосибирской области Андрей Травников объявил об отставке мэра Новосибирска Анатолия Локтя. Исполняющим обязанности главы города назначили первого заместителя мэра Олега Клемешова. Предположительно, градоначальника назначат в середине марта 2024 года.

Официального списка кандидатов пока нет, но «Сиб.фм» решил проанализировать шансы известных новосибирцев занять этот пост. Что известно о первом заместителе Председателя Законодательного Собрания Новосибирской области Андрее Панферове, и что думают эксперты о его перспективах стать мэром Новосибирска – в материале «Сиб.фм».

Кто такой Андрей Панферов

Андрей Панферов родился 4 августа 1960 года в Ташкенте. В этом же городе окончил среднюю школу. Андрей Панферов – потомственный военный в четвертом поколении.

В апреле 1979 года его призвали в вооруженные силы СССР. Солдат служил в 15-й отдельной бригаде специального назначения ГРУ ГШ ВС СССР. Позже добровольно отправился в Афганистан.

В 1984 году окончил факультет воздушно-десантных войск Новосибирского высшего общевойскового военно-политического училища имени 60-летия Великого Октября. Впоследствии завершил обучение в Военно-дипломатической академии ГШ ВС в Москве.

Андрей Панферов проходил службу в составе подразделений ГРУ ГШ ВС СССР как замкомандира роты специального назначения. В 1996 году отказался отправлять личный состав 691-го отряда на штурм Грозного, сохранив жизни солдат, но лишившись возможности получить звание Героя Российской Федерации. В 1998 году Андрея Панферова отправили в запас, где он занялся общественно-политической деятельностью.

В 2005-м был президентом Ассоциации участников боевых действий в Афганистане и других локальных конфликтов.В декабре того же года Андрея Панферова избрали в Новосибирский областной Совет депутатов. В дальнейшем он неоднократно переизбирался депутатом регионального Заксобрания.

В областном парламенте преимущественно занимался вопросами местного самоуправления и административно-территориального устройства, строительства и ЖКХ, а также взаимодействия с правоохранительными органами и противодействия коррупции, находясь в должностях зампредседателей соответствующих комитетов.

В 2007 году Андрей Панферов окончил Сибирскую академию государственной службы по специальности «местное самоуправление». Некоторое время занимал должность замруководителя фракции ЛДПР в Законодательном собрании Новосибирской области. С апреля 2014 по 2019 годы возглавлял в региональном Парламенте партию «Единая Россия». Андрей Панферов руководил областным отделением Российского военно-исторического общества.

С 13 сентября 2020 года работает первым заместителем председателя Законодательного Собрания области.

В избирательный округ депутата входят отдалённые районы области – Кыштовский, Венгеровский, Чановский и часть Купинского, имеющие особую специфику. Депутат делает все для того, чтобы его избиратели, живущие от областного центра за сотни километров, не чувствовали себя лишенными внимания к их заботам и потребностям.

Андрей Парфенов считает, что при решении государственных задач необходимо действовать в интересах страны и своих избирателей.

«Я все время вспоминаю слова Бисмарка: «Все мы – народ, и правительство тоже». Это должно быть во главе угла для нашей исполнительной ветви власти», – говорил в одном из интервью Андрей Панферов.

В 2023 году он участвовал в боевых действиях на Украине как командир добровольческого батальона «Вега», фактически весь прошлый год посвятил спецоперации. Имеет множество государственных наград, в том числе: три ордена Красной Звезды, ордена Мужества, «За заслуги перед Отечеством» IV степени «С мечами», Александра Невского и орден республики Афганистан «За храбрость». А также медаль «За боевые заслуги» и благодарность Председателя Совета Федерации.

Андрей Панферов женат, у него двое детей. Он увлекается спортом, занимается тайским боксом и триатлоном.

Станет ли Андрей Парфенов мэром Новосибирска

По мнению председателя новосибирского отделения общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» Игоря Салова, если рассматривать должность мэра такого города как Новосибирск – крупнейшего муниципального образования, третьего города России, как должность политическую, учитывая, что многие сейчас об этом поговаривают, то с этой позиции Андрей Панферов, конечно же, подходит.

«Андрей Панферов – очень уважаемый мною человек. Это боевой офицер, герой России, с моей точки зрения. Человек, который в самое сложное для страны время доказал, что у нас есть настоящие мужчины, воины, герои. Я знаю, что он занимается патриотической работой. И Андрей Панферов прекрасно справляется со своими обязанностями», – отмечает эксперт.