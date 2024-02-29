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общество

Губернатор Новосибирской области прокомментировал послание Путина

Фото: телеграм-канал Андрея Травникова

Президент Российской Федерации Владимир Путин выступил с ежегодным посланием к Федеральному Собранию.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников отметил, что в послании был дан ответ «скептикам и злопыхателям», утверждавшим о непопулярных решениях и отказе от многих программ.

Президент подчеркнул, что темпы развития страны и регионов не снижаются. Он обозначил новые принципы формирования национальных проектов. Травников подтвердил готовность к работе по развитию территории и повышению экономического потенциала области при поддержке президента.

Ранее Сиб.фм сообщал, что Путин поручил запустить новую программу расселения аварийного жилья.

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Игорь Кириченко
Журналист

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