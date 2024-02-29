Губернатор НСО сохранил позиции в рейтинге глав регионов РФ

Глава Новосибирской области Андрей Травников по итогам начала года остается в списке самых эффективных губернаторов России.

Рейтинг оценки работы глав российских субъектов в январе-феврале опубликовал Центр информационных коммуникаций «Рейтинг». Андрей Травников сохранил за собой 13 позицию, на которой удерживается с 2023 года.

«Подведение в начале нынешнего года итогов 2023-го показало, что Новосибирская область под руководством Андрея Травникова демонстрирует позитивную динамику. Рост промышленного производства составил 6,3%, что превышает среднероссийские показатели. По объемам строительства жилья — более 3 миллионов квадратных метров — Новосибирск вышел в абсолютные лидеры в СФО, за пять лет ввод жилья вырос в 1,7 раза», — отметили аналитики.

Первые три места рейтинга заняли руководители Москвы (Сергей Собянин), Татарстана (Рустам Минниханов) и Тульской области (Алексей Дюмин).

Ранее мы рассказывали, что губернатор НСО Травников присутствовал на оглашении послания президента РФ 2024.