Губернатор НСО Травников, председатель Заксобрания Шимкив и депутат ГД Игнатов присутствуют на оглашении послания Президента РФ 2024

Президент России Владимир Путин выступает с 19-м посланием Федеральному Собранию 29 февраля.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников, председатель Законодательного собрания региона Андрей Шимкив и депутат Государственной Думы Виктор Игнатoв присутствуют на оглашении послания Президента РФ 2024.

Президент России Владимир Путин обратится с послание в Федеральному Собранию 29 февраля 2024 года. Это будет уже 19-е по счету обращение российского лидера к ФС.

Трансляция с мероприятия начнется в 16:00 по новосибирскому времени. Видео будет доступно также на сайте Сиб.фм.