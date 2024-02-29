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общество

Губернатор НСО Травников, председатель Заксобрания Шимкив и депутат ГД Игнатов присутствуют на оглашении послания Президента РФ 2024

Президент России Владимир Путин выступает с 19-м посланием Федеральному Собранию 29 февраля.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников, председатель Законодательного собрания региона Андрей Шимкив и депутат Государственной Думы Виктор Игнатoв присутствуют на оглашении послания Президента РФ 2024.

Президент России Владимир Путин обратится с послание в Федеральному Собранию 29 февраля 2024 года. Это будет уже 19-е по счету обращение российского лидера к ФС.

Трансляция с мероприятия начнется в 16:00 по новосибирскому времени. Видео будет доступно также на сайте Сиб.фм.

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Александр Борисов
журналист

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