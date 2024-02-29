Послание Владимира Путина 29 февраля 2024: прямая трансляция

В четверг, 29 февраля, президент России Владимир Путин огласит послание Федеральному Собранию — речь главы государства будут транслировать все федеральные каналы.

Президент России Владимир Путин обратится с послание в Федеральному Собранию 29 февраля 2024 года. Это будет уже 19-е по счету обращение российского лидера к ФС. Трансляция с мероприятия начнется в 16:00 по новосибирскому времени. Видео будет доступно также на сайте Сиб.фм: перед началом просмотра обновите, пожалуйста, страницу браузера.