Миллиард потратят в Новосибирске на видеокамеры для 20 трамвайных вагонов

В Новосибирске 20 вагонов трамваев оборудуют видеорегистраторами и камерами

На сайте Госзакупог говорится, что в областном центре на это планируют потратить 900 миллионов 600 тысяч рублей, заказчиком выступает «Горэлектротранспорт».

Вагоны нужно оснастить восемью видеорегистраторами (каждый) с привязкой к ГЛОНАСС-координатам. По одной камере нужно установить на крыше вагона, по одной — за правым бортом, по две — в кабине, минимум по четыре — в салонах.

Работы подрядчик должен выполнить до 31 декабря этого года.

Ранее мы рассказывали, что в Новосибирске в 2024 году продолжится обновление трамвайных путей.