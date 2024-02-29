Мобильный оператор включил сотовую связь для 24 тысяч сельчан Новосибирской области

Более 24 тысяч жителей сельской местности впервые получили доступ к быстрому мобильному интернету и качественной голосовой связи МегаФона.

В рамках проекта «Устранение цифрового неравенства» оператор развернул сеть четвёртого поколения (4G/LTE) в 20 районах Новосибирской области.

Стабильное покрытие LTE-сети как на улице, так и в зданиях обеспечивает средний частотный диапазон. Он позволяет находиться онлайн большему количеству активных пользователей одновременно, увеличивает средние и максимальные скорости передачи данных.

«Совместно с региональным министерством цифрового развития мы рассматриваем различные варианты, чтобы обеспечить качественной сотовой связью малочисленные и труднодоступные поселения. Развитие инфраструктуры идет за счет собственных технологических решений или, как в этом случаем, в рамках проекта по устранению цифрового неравенства, когда мы «включаемся» на базовых станциях других операторов. В рамках федерального проекта по устранению цифрового неравенства в России в 2023 году мы обеспечили связью 84 населённых пункта области, которые относятся к категории «малых», в них проживают от 100 до 500 человек», - рассказал директор МегаФона в Новосибирской области Денис Трофимчук.

Емкость сети позволяет абонентам компании передавать большой объем данных без потери скорости мобильного интернета. С мобильных устройств сельчанам удобнее обращаться к государственным цифровым сервисам, банковским приложениям, и в случае необходимости, через интернет записаться к врачу или получить онлайн-консультацию специалиста. Школьники могут активно пользоваться различными образовательными платформами со своих смартфонов, что особенно актуально в период подготовки к экзаменам.

Также абонентам стали доступны голосовые звонки с использованием технологии VoLTE. Сервис обеспечивает кристально чистый звук и мгновенное соединение – абонент может без потери качества сигнала одновременно общаться по телефону и пользоваться интернетом.