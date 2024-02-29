На бизнес-премии «Звёздная лига» наградили предпринимателей Новосибирска

26 февраля в Новосибирске прошла закрытая бизнес-премия «Звёздная лига».
В отеле Domina наградили одних из самых успешных жителей Сибири, руководители и лидеры высокого уровня получили звание бизнесмена года от портала «BFM-Новосибирск». Организацией премии занимался медиахолдинг «Сиб.фм Group».
Победителей наградили в 23 номинациях:
1. «Банковская карта года» – Новосибирский филиал ПАО «БАНК УРАЛСИБ. Награду получила управляющая филиалом Голубева Наталья Сергеевна.
2. «Индивидуальный подход» – салон премиальной оптики «Тамара». Соучредитель Проскурина Татьяна Николаевна.
3. «Прорыв года» – «Доходные апартаменты IQ Aparts на Кирова» – ООО Специализированный застройщик «Камея». Коммерческим директором соучредителем является Баев Алексей Александрович.
4. «Лучшая финансовая экспертиза» – ООО «Цифра брокер». Территориальный директор Дзикавичюте Регина
5. «Стабильный рост» – Международное агентство недвижимости «DDA REAL ESTATE». Региональный руководитель Клименко Галина Владимировна.
6. «Бренд года» – Итальянский ресторанный бренд «Перчини». Генеральный директор Садилова Элеонора.
7. «Красивый Бизнес» – Клиника лазерной и инъекционной косметологии «Elix». Генеральный директор Андреюк Инна Борисовна.
8. «Место притяжения» – Караоке — бар Григория Лепса — Leps Bar.
9. «Брокер года» – АО Инвестиционная компания «ФИНАМ». Директор представительства Каримов Руслан Сагдатович
10. «Дело жизни» – ООО Международная Академия Здоровья «Клиника профессора Хачатряна». Управляющая Надежда Хачатрян.
11. «Лучший инвестиционный проект» – Мультиформатный комплекс апартаментов «Аэрон» на площади Маркса. Директор Саттаров Тимур Маликович.
12. «Лучший образовательный стартап» – Образовательная компания «Классная, умная, твоя школа».
13. «Лидер инноваций» – «Центр новых медицинских технологий». Генеральный директор Ождихина Наталья Владимировна.
14. «В надежных руках» – Центр красоты и здоровья «Основа». Директор Цацура Софья Борисовна.
15. «Автобизнес года» – группа компаний «Автолига». Генеральный директор Кошкин Игорь Иванович.
16. «Новый горизонт» – Футбольная школа «Динамо» в Новосибирске. Директор Краснокутский Алексей Александрович.
17. «Когда вкусно, тогда вкусно» – ООО «ВафLand». Директор Разинкин Роман Викторович.
18. «Массажный салон года» – федеральная сеть салонов тайского массажа и спа «ROYAL THAI».
19. «Надежность и качество» – девелоперская компания «Брусника».
20. «Высокий стандарт работы» – офтальмологический центр «Глазка».
21. «Открытие года» – гастроном «Богдановский». Директор Денисова Елена Олеговна.
22. «Стандарты качества» – ООО «Точка опоры». Директор Мировнова Елена Петровна
23. «Креативное развитие региона» – ВМЕСТЕ! Event Group. Вероника Рукавишникова.
Генеральный партнёр: ООО «Брусника».
Автопартнёр: Группа компаний «Автолига» официальный дилер: HAVAL, Chery, Faw, Jetour, Kaiyi, Baic, УАЗ, Sollers, HOWO, Sitrak, Sitroёn, Peugeot, Isuzu.
Партнёры:
— ПАО «БАНК УРАЛСИБ» филиал в г. Новосибирске.
— Салон оптики «Тамара».
— Строительная компания «Камея» — более 30 лет надёжности и доходные апартаменты IQ Aparts (Айкью Апартс) на Кирова — победитель Urban Awards «Лучшие апартаменты комфорт-класса».
— «Цифра брокер» — одна из ведущих российских инвестиционных компаний с более чем 13-летним опытом работы на фондовом рынке.
— Образовательная компания «УмнаЯШкола».
— ВафLand.
— Рестораны итальянской кухни «Перчини».
— Клиника лазерной и инъекционной косметологии Elix.
— Центр новых медицинских технологий.
— Центр системного подхода к красоте и здоровью «Основа».
— Клиника профессора Хачатряна.
— Футбольная школа «Динамо» в Новосибирске.
— DDA REAL ESTATE недвижимость за рубежом.
— Караоке-бар Григория Лепса – Leps Bar.
— Бутик нишевой парфюмерии Mon parfum.
— Мультиформатный комплекс апартаментов «Аэрон» на Площади Маркса.
— Федеральная сеть салонов тайского массажа и спа ROYALTHAI.
— Горная вода Алтая «Шамбала» (ООО «Лаки Кэпитал»).
— VERA SHASHERINA.
— Агентство недвижимости «Вместе».
— Рекламное агентство «Реклама Онлайн».
— Отель «DOMINA NOVOSIBIRSK»
— Офтальмологический центр «Глазка»
— Сервис по доставке цветов «Цветы Афродиты»
— Гастроном «Богдановский»
— Транспортная компания «Муравьеф»
— ООО «Точка опоры», юридические услуги для бизнеса
— «ВМЕСТЕ!» Event Group, ООО "ВЭЙВ"
— АО «Инвестиционная компания "ФИНАМ"»
— Сеть магазинов «Активный отдых»
— «Honka», компания по строительству деревянных домов, официальный представитель в г. Новосибирске
— ИП Шипулина Татьяна Александровна
— Рекламное агентство «СибАрт Продакшн».