Новосибирский певец Шура со скандалом ушел с эфира шоу на ТНТ

Во время шоу «Это нормально» на ТНТ новосибирский певец Шура сильно поругался с гостем.

Во время эфира шоу «Это нормально» на телеканале ТНТ певец из Новосибирска Шура вступил в спор и поругался с гостем.

Известно, что на телепередаче гости и ведущие обсуждают различные острые темы. Так, например, вчера во время эфира возник спор при обсуждении того, является ли правильным брать детей на вечеринки.

В ходе обсуждения слово было передано одному из гостей программы, который высказал негативное мнение о Шуре, что крайне возмутило певца и между ними начался конфликт.

В результате чего Шура покинул студию до того момента, пока гость не ушел с эфира.