Новосибирский волейбольный клуб “Локомотив” выиграл “Кузбасс”

Волейбольный клуб “Локомотив” одержал победу над командой “Кузбасс”.

Вчера, 28 февраля, в домашнем матче 26-го тура чемпионата России волейболисты новосибирского “Локомотива” победили “Кузбасс”. Встреча состоялась в Новосибирске.

Игра завершилась в трех сетах в пользу хозяев – 3:0.

Новосибирский клуб набрал 61 очко и сейчас занимает второе место в турнирной таблице Суперлиги.

В следующем туре “Локомотив” в гостях сыграет против “Урала” — встреча состоится 3 марта.

Напомним, что новосибирский ВК «Локомотив» обыграл АСК из Нижнего Новгорода.