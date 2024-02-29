Новосибирский волейбольный клуб “Локомотив” выиграл “Кузбасс”

Волейбольный клуб “Локомотив” одержал победу над командой “Кузбасс”.
Вчера, 28 февраля, в домашнем матче 26-го тура чемпионата России волейболисты новосибирского “Локомотива” победили “Кузбасс”. Встреча состоялась в Новосибирске.
Игра завершилась в трех сетах в пользу хозяев – 3:0.
Новосибирский клуб набрал 61 очко и сейчас занимает второе место в турнирной таблице Суперлиги.
В следующем туре “Локомотив” в гостях сыграет против “Урала” — встреча состоится 3 марта.
Напомним, что новосибирский ВК «Локомотив» обыграл АСК из Нижнего Новгорода.