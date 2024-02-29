Новосибирским педагогам вручили бюджетные образовательные сертификаты

Сегодня 40 новосибирских педагогов получили бюджетные образовательные сертификаты, которые позволят осуществить мечту – получить компетенции, которыми они хотят овладеть, и там, где мечтают.

Самыми популярными направлениями оказались наставничество, педагогические инновации и сопровождение учеников с ограниченными возможностями. А одна из победительниц городского конкурса заявила, что поедет учиться противодействию фальсификации истории.

Цветы и бюджетные образовательные сертификаты в мэрии сегодня получили победители городского конкурса. В 2024 году на сертификаты претендовали два руководителя и 61 педагог, в том числе воспитатели, учителя начальных классов, русского языка и литературы, иностранных языков, истории и обществознания, информатики, биологии, географии, физической культуры, психологи, учителя-логопеды.

Самими активными оказались учителя Ленинского района, они подали 13 заявок, 10 заявок поступило из Кировского района, восемь – из Дзержинского, по шесть – из Калининского, Октябрьского, Первомайского районов и Центрального округа, пять – из департамента образования, трое – из Советского.

«Этот конкурс позволяет педагогам и руководителям изучить и перенять передовые педагогические технологии, которые существуют не только в городе, но и в стране. Таким образом мы привозим в город важные и интересные направления работы, которые интересуют педагогическую общественность. Педагоги возвращаются и делятся новым. Эту традицию мы будем поддерживать и в перспективе намерены пересмотреть денежную наполненность сертификата, потому что стоимость обучения год от года увеличивается», – пояснил начальник департамента образования мэрии города Новосибирска Рамиль Ахметгареев.

За счет средств бюджета Новосибирска каждому победителю выделят 25 тысяч рублей. Как выяснилось, 14 педагогов пожелали учиться в Санкт-Петербурге, восемь – в Москве, пять – в Новосибирске, трое – в Сочи, по двое – в Слюдянке, Краснодарском крае, Тюмени, по одному – в Иркутске, Екатеринбурге, Черняховске. Из тех, кто получит сертификат, пять человек планируют учиться в Новосибирске.

Самым популярным направлением оказалось сопровождение учеников с ограниченными возможностями, на втором месте – создание целостной образовательной инновационной среды, на третьем – наставничество. Также учителя хотят учиться нейропсихологии, диагностике и коррекции высших психических функций, цифровым технологиям, выставочной деятельности и противодействию фальсификации истории.

«Я хочу попасть на курсы повышения квалификации в Музей Победы, у них есть программа противодействию фальсификации событий Великой Отечественной войны, это будет интересно применить на практике. Я на конкурс представляла проект, который делаю с учениками. Он называется «Дневники памяти», мы восстанавливаем истории героев, их родственников. А еще у нас в школе есть музей, где мы собираем реликвии Великой Отечественной войны», – пояснила свой выбор учитель истории и лицея № 200 Наталья Дубинина.

«Хочется идти в ногу со временем, осваивать новое и связать два направления своей работы. Хочу поехать в Москву или в Санкт-Петербург, для меня важно, чтобы это было именно очное обучение. Любой конкурс – это испытание себя. Приятно победить!» – поделилась эмоциями учитель музыки и заместитель директора по воспитательной работе лицея № 136 Анна Шедько.

Конкурс бюджетных образовательных сертификатов в Новосибирске прошел в пятнадцатый раз. Это уникальный новосибирский проект.