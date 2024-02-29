Новые выплаты, повышение МРОТ и пять нацпроектов: о чём заявил Путин в послании Федеральному собранию

Президент России Владимир Путин 29 февраля выступил с 19-м посланием Федеральному собранию. Сиб.фм собрал главные тезисы обращения главы государства.

Меры поддержки семей:

— Большая многодетная семья должна стать нормой в России, нужно устойчивого роста рождаемости в РФ в ближайшие 6 лет;

— Россия была и остается оплотом традиционных ценностей, наш выбор разделяет большинство людей в мире;

— Одна из самых острых проблем – невысокие доходы, с которыми сталкиваются в том числе многодетные семьи. С начала нулевых ситуация заметно улучшилась;

— Проблема бедности прямо затрагивает более 9% населения РФ, нужно к 2030 году добиться уровня ниже 7%, а среди многодетных снизить надо до 12%;

— Регионы, где показатели рождаемости ниже среднероссийских, получат помощь — не менее 75 млрд рублей.

О школах:

— С 1 октября 2024 года будет введена выплата в 5 тысяч рублей для всех советников директоров по воспитанию в школах и колледжах;

— В малых населенных пунктах, где живет меньше 100 тысяч человек, с 1 марта будут вдвое увеличены выплаты за классное руководство и кураторство – до 10 тысяч рублей;

— Путин поручил заняться выравниванием зарплат бюджетникам в регионах. В рамках пилотных проектов будет отработана новая модель оплаты в отдельных субъектах, а в 2026 она будет разработана для всей страны;

— 9 млрд рублей будет выделено на обновление технической инфраструктуры в педагогических вузах;

— Выпускникам дадут возможность пересдать один из предметов ЕГЭ по выбору.

Новые нацпроекты:

— Национальный проект «Семья». Программа семейной ипотеки будет продлена до 2030 года. Для семей с детьми до 6 лет ставка останется прежней. На тот же срок будет продлена норма по сумме семейной ипотеки на строящееся жилье;

— Национальный проект «Кадры». До 2028 года предстоит подготовить порядка миллиона специалистов рабочих профессий для высокотехнологичных отраслей. Поручено заняться ремонтом учебных заведений среднего профессионального образования. 120 млрд рублей будет направлено на это из федбюджета;

— Национальный проект «Молодёжь России». С 1 октября 2024 года будет введена выплата в 5 тысяч рублей для всех советников директоров по воспитанию в школах и колледжах. 9 млрд рублей будет выделено на обновление технической инфраструктуры в педагогических вузах;

— Национальный проект «Продолжительная и активная жизнь». Со следующего года — налоговые вычеты для тех, кто проходит диспансеризацию и сдаёт нормы ГТО. Строительство не менее 350 спортивных объектов в регионах и малых городах;

— Национальный проект «Экономика данных». На него направят 700 млрд рублей за 6 лет. Меры поддержки компаний, которые производят оборудование для хранения и обработки данных.

Развитие промышленности:

— К 2030 году не менее 40% средних и крупных предприятий в РФ нужно охватить проектами по повышению производительности труда;

— Россия за шесть лет направит 120 млрд рублей на субсидии компаниям за НИОКР и промышленную ипотеку;

— Фонд развития промышленности докапитализируют на 300 млрд рублей;

— Россия должна к 2030 году войти в число 25 стран-лидеров по числу промышленных роботов;

— Уровень валовой добавленной стоимости в обрабатывающей промышленности к 2030 году должен вырасти не менее чем на 40% к 2022 году.

Международная политика:

— «Не мы начали эту войну на Донбассе, но сделали все, чтобы ее закончить»;

— Стратегические ядерные силы находятся в состоянии полной готовности к применению. Все, о чем было заявлено в послании 2018 года, — сделано или завершается работа;

— Применены новые виды оружия: «Кинжал» и «Циркон», комплексы «Авангард», «Пересвет», испытания подводного аппарата Посейдон;

— Скоро будет продемонстрирован на боевом дежурстве ракеты «Сармат»;

— Россия готова к диалогу с США;

— Путин назвал голословными вбросами утверждения о планах РФ разместить ядерное оружие в космосе.

Российский бизнес:

— Путин поручил вместо временного моратория на проверки бизнеса полностью перейти на риск-ориентированный подход;

— Путин поручил с 2025 года предусмотреть постепенное увеличение платежей для компаний, которые переходят с упрощенной на общую систему налогообложения;

— Некрупный бизнес сможет раз в пять лет брать кредитные каникулы на полгода без ухудшения кредитной истории;

— Работающий в России бизнес должен иметь гарантии неприкосновенности активов.

Об участниках СВО:

— С 1 марта 2024 ветераны СВО смогут принять участие в новой учебной программе «Время героев». Программа будет строится по стандартам «школы губернаторов» и программы «Лидеры России»;

— Участники СВО смогут получить образование в ведущих вузах в приоритетном порядке;

— «Слово "элита" во многом себя дискредитировало. Настоящая элита – это труженики и воины, делом доказавшие свою преданность России, достойные люди».

Ещё о бюджетных средствах:

— К программам «Земский учитель» и «Земский доктор» добавится «Земский работник культуры»: работник, который переедет в село, получит миллион рублей. А на Дальнем Востоке, Донбассе и Новороссии – 2 млн;

— Путин объявил о льготной ипотеке под 2% в ряде регионов для участников спецоперации;

— Поручено запустить новую программу расселения аварийного жилья;

— Более 4,5 трлн рублей будет направлено до 2030 года на модернизацию ЖКХ (включая частные средства);

— Путин объявил о планах газифицировать Камчатский край и некоторые другие районы с помощью СПГ. Садоводческие товарищества будут включены в программу социальной газификации.