Обращение Владимира Путина к Федеральному Собранию 29 февраля 2024: где и во сколько смотреть послание

29 февраля пройдет трансляция послания президента РФ Федеральному собранию.

РИА Новости сообщают, что уже сегодня, 29 февраля, президент Российской Федерации Владимир Путин обратится к Федеральному собранию с ежегодным посланием.

Начало трансляции назначено на 12:00 по московскому времени (16:00 по местному времени). Ее будут показывать федеральные каналы, такие как “Первый” и "Россия 1", в том числе и российские СМИ.

Ранее Сиб.фм сообщал, что президент России Владимир Путин назначил 11 новых судей в Новосибирской области.