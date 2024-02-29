«Он просто шёл мимо»: под Новосибирском спортсмен получил 9,5 лет по «сфабрикованному» делу о наркотиках

На прошлой неделе спортсмену Дмитрию Кремневу вынесли приговор: мужчине дали 9,5 лет лишения свободы за распространение наркотиков под Новосибирском. В этом деле есть много нестыковок, что было доказано и в первом судебном процессе, однако со второго раза Искитимский районный суд признал мужчину виновным.

Эта судебная эпопея тянется уже семь лет. 19 октября 2017-го 21-летний спортсмен-тяжеловес Дмитрий Кремнев возвращался домой, вот только мама его не дождалась. Дело происходило в городе Искитим Новосибирской области.

«Он проходил комиссию в военкомате, тихо, спокойно жил. Была девушка, он собирался строить семью. Он никогда ни чем этим не занимался, тогда он шёл мимо, — рассказала Сиб.фм мать осуждённого Ирина Кремнева.

– Его задержали. Телефоном моего сына пользовались и оперативники, и следователи, когда проводили закупку».

В тот день Дмитрия Кремнева оперативники уложили на землю – так парень узнал, что является крупным наркодилером из интернета. Сотрудники наркоконтроля пришли с обыском к спортсмену после того, как на него указал некий закладчик Павел. Дома у Кремнева ничего не нашли, но доказательством стали фотографии, которые пришли на его телефон после задержания.

«Сфабрикованное» дело

Так Дмитрий Кремнев оказался в СИЗО. Там он проведёт 2,5 года, пока его адвокаты будут стараться доказать невиновность спортсмена. Задержанному вскоре предъявят обвинение по части 4 статьи 228.1 УК РФ – незаконный оборот наркотиков в крупном размере.

«В этом деле изначально была очень сомнительная контрольная закупка, потому что сотрудники наркоконтроля сами, без участия понятых, приехали и оплатили денежные средства, не взяли ни чек, не составили рапорт, — говорит адвокат Кремнева Дмитрий Сикорский.

- Потом положили его себе в карман и уехали в Новосибирск, и только там пригласили понятых. Потом вызывает сомнения сумма, так как указана одна, а по банковским данным прошла другая. Ну, и самое главное: фотографии, которые были обнаружены в телефоне моего клиента. Экспертиза установила, что они были загружены 19 октября 2017 года».

То есть, было официально доказано, что фотографии появились в телефоне после задержания Дмитрия Кремнева. Это и стало тем обстоятельством, которое помогло адвокату разрушить в суде доказательную базу. В 2022 году Искитимский районный суд спортсмена оправдал.

Второй «круг ада»

В 2022 году Дмитрий Кремнев почувствовал вкус свободы. После того, как стало понятно, что в деле много чёрных дыр, ответить за это должны были оперативники. В уголовном деле фигурировали громкие имена и фамилии, включая даже начальника УНК по Новосибирской области.

Однако радость оправданного спортсмена была недолгой: в том же 2022 году Новосибирский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу. Прокуроры требовали отменить оправдательный приговор, и дело вновь было направлено на рассмотрение в Искитимский районный суд.

Вновь около года длился судебный процесс. За это время Дмитрий Кремнев познакомился с закладчиком Павлом Сидорчуком, которому, по версии следствия, спортсмен и отдавал приказания делать тайники с наркотиками. Мужчина утверждал, что «напарника» не знал до процесса вовсе.

«Суд опять должен был вынести оправдательный приговор. Но неожиданно суд, при тех же доказательствах, 22 февраля вынес абсолютно противоположный вердикт,

- был удивлён сам Дмитрий Сикорский. – На этот раз и неточность с переведённой суммой не имела никакого значения. Однако при проведении контрольной закупки учитывается всё вплоть до копейки».

В итоге, на этот раз Дмитрия Кремнева признали виновным и назначили ему 9,5 лет лишения свободы. Впрочем, адвокат спортсмена пока до сих пор так и не увидел текст приговора и его мотивированную часть.

«Сейчас у нас надежда на Новосибирский областной суд, что или вынесут оправдательный приговор, или вновь отправят дело на пересмотр», — заключил Дмитрий Сикорский.

Как говорит мать Кремнева Ирина, из-за этой истории все устали и потеряли кучу нервов и здоровья.

«Я не хочу никакой компенсации! Я ничего не хочу! Я хочу, чтобы нас элементарно услышали и выпустили моего ребёнка. Их грязные деньги мне не нужны, я не хочу их. Может быть, есть такой человек, которому Дмитрий перешёл дорогу, но мы так и не поняли этого», -

пришла к выводу Ирина Кремнева.

В любом случае, адвокат спортсмена намерен вновь обжаловать приговор, но даже если дело отправят на пересмотр – уйдёт ещё около года.

Напомним, ранее Сиб.фм рассказывал историю мигранта, который из Узбекистана обратился к президенту России Владимиру Путину: он требовал привлечь к ответственности новосибирских полицейских, которые, по его мнению, также подкинули ему наркотики.