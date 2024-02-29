Председатель Заксобрания прокомментировал Послание Путина 29 февраля

Председатель Законодательного Собрания Новосибирской области Андрей Шимкив принял участие в церемонии оглашения Послания Президента России Владимира Путина Федеральному Собранию.

Послание Президента Федеральному собранию – ежегодное публичное обращение главы государства к обеим палатам парламента. В нем дается оценка положению дел в стране и определяются основные направления внутренней и внешней политики.

Мероприятие только что завершилось в Гостином Дворе в Москве. На оглашение Послания были приглашены члены Правительства, Совета Федерации и Государственной думы, главы Конституционного и Верховного судов, члены Государственного совета, Общественной палаты, Губернаторы, представители основных конфессий, дипломаты, журналисты (в том числе зарубежные).

Комментируя обращение Президента Федеральному Собранию, спикер регионального парламента отметил: «Думаю, не только я обратил внимание как часто слова Президента прерывались сегодня аплодисментами в зале. И наверняка, вся страна также перед телевизорами аплодировала. Потому что каждое предложение, каждое решение Президента – это продолжение и решение тех вопросов, которые задавали ему жители страны. Прямой разговор – прямые системные и понятные решения Президента. От важнейших вопросов экологического благополучия, от модернизации сельских почтовых отделений – до масштабных инвестиций в социальную сферу, экономику, науку... От нового отраслевого проекта «земский работник культуры» до новых национальных проектов, в основе которых – конкретный человек. Расходы внушительные, да. Но не только цифры важны. Не менее важны системность и последовательность мер и решений, предложенных Президентом.

Важнейшее, я бы сказал стратегическое решение для экономики регионов – списание бюджетных кредитов. И очень важно, что эти средства остаются дальше работать в регионах, будут укреплять экономику субъектов. Но главное, конечно, за кадрами. Это и новый национальный проект, с одноименным названием, и сквозные отраслевые и точечные меры поддержки.

Все услышали – страна не только адаптировалась в новых экономических условиях, но и начинает ускоренное развитие.

Президент закончил свое выступление словами «Верю в будущее России». Каждый, я уверен – каждый, кто слушал сейчас Послание – готов эти слова повторить».