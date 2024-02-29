Путин анонсировал запуск национального проекта «Молодёжь России»

Путин продолжает рассказывать о новых национальных проектах России.

Путин рассказал еще об одном нацпроекте «Молодежь России» во время послания Федеральному собранию.

По его словам, с 1 сентября 2024 года государство выделит по 5 тысяч рублей советникам директором по воспитанию в школах и колледжах. С 1 марта увеличит федеральную выплату за классное руководство и кураторство групп в техникумах до 10 тысяч рублей.



К 2025 году должна быть разработана новая модель оплаты труда бюджетников. Также выделят 9 млрд рублей по обновлению инфраструктуры образовательных колледжей, университетов и других учреждений.

Ранее он заявил о запуске нового нацпроекта «Семья». 75 миллиардов будет выделено на программы поддержки семей в региона с наиболее сложной демографической ситуацией. Продлится программа семейной ипотеки для семей с детьми до 6 лет — льготная ставка 6%.