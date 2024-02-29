Путин: до 2030 года в Сибири откроют новые школы лидерского уровня

В 2024 году начнут строительство первых школ.

29 февраля 2024 года президент России Владимир Путин во время послания к Федеральному Собранию заявил, что до 2030 года в России откроют около 12 школ лидерского уровня. Строительство первых школ начнется в 2024 году.

“Строительство первой школы лидерского уровня начнем в этом году в Рязанской, Псковской, Белгородской, Нижегородской и Новгородской областях. В дальнейшем такие школы появятся во всех федеральных округах: на Дальнем Востоке, в Сибири и на Донбассе", — сказал Владимир Путин.

Напомним, что выпускникам разрешат пересдать ЕГЭ по одному из предметов для набора баллов.