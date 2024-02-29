Путин: льготная ипотека под 2% будет доступна в регионах для участников СВО

29 февраля 2024 года проходит послание к Федеральному Собранию.

Президент России Владимир Путин во время послания к Федеральному Собранию объявил о льготной ипотеке под 2% в ряде регионов для участников спецоперации.

“Также продолжим специальные ипотечные программы со ставкой 2% для жителей Дальнего Востока и Арктики, Донбасса и Новороссии. Кредит на таких же льготных условиях в этих регионах смогут получать участники и ветераны специальной военной операции”, — сказал Владимир Путин.

Напомним, что Путин объявил об увеличении МРОТ до 35 тысяч в 2030 году.