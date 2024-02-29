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общество

Путин объявил о доплате в 10 тысяч классным руководителям школ

Президент России анонсировал новые меры поддержки для работников школ и техникумов.

Владимир Путин предложил с 1 марта увеличить федеральную выплату за классное руководство и кураторство групп в техникумах до 10 тыс. рублей. Об этом глава государства заявил в ходе послания Федеральному собранию 29 февраля.

В РФ также будет введена дополнительная выплата в 5 тыс. рублей в месяц для всех советников директоров по воспитанию в школах и колледжах.

Программа капремонта школ в РФ стартует с 2025 года и будет завершена к 2030 году, после чего они будут ремонтироваться уже в плановом порядке, добавил Путин.

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Александр Борисов
журналист

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