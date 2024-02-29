Путин объявил о запуске национального проекта «Продолжительная и активная жизнь»

В ходе послания Федеральному собранию президент России анонсировал новый национальный проект.

В России запустят национальный проект «Продолжительная и активная жизнь», объявил президент Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию 29 февраля.

Средняя продолжительность жизни в России сейчас 73 года, должна быть не менее 78 лет к 2030 году, а в дальнейшем — более 80, заявил Путин. К 2030 году все граждане, которые нуждаются в услугах долговременного ухода, должны быть ими обеспечены, уточнил президент.

Также в ходе послания глава государства анонсировал другой нацпроект — «Семья».