Путин объявил о запуске нового нацпроекта «Семья»

Путин рассказал о новом национальном проекте в послании Федеральному собранию.

Президент России Владимир Путин заявил, что большая многодетная семья должна стать нормой, философией жизни общества.

В ближайшие 6 лет Россия будет стремиться добиваться устойчивой рождаемости.

Для этого будет запущен новый национальный проект «Семья». 75 миллиардов будет выделено на программы поддержки семей в региона с наиболее сложной демографической ситуацией. Продлится программа семейной ипотеки для семей с детьми до 6 лет — льготная ставка 6%.

Продлится программа погашения по кредиту 450 тысяч рублей при рождении третьего ребёнка.