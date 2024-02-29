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политика общество

Путин объявил о запуске нового нацпроекта «Семья»

Фото: Первый канал

Путин рассказал о новом национальном проекте в послании Федеральному собранию.

Президент России Владимир Путин заявил, что большая многодетная семья должна стать нормой, философией жизни общества.

В ближайшие 6 лет Россия будет стремиться добиваться устойчивой рождаемости.

Для этого будет запущен новый национальный проект «Семья». 75 миллиардов будет выделено на программы поддержки семей в региона с наиболее сложной демографической ситуацией. Продлится программа семейной ипотеки для семей с детьми до 6 лет — льготная ставка 6%.

Продлится программа погашения по кредиту 450 тысяч рублей при рождении третьего ребёнка.

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Дамир Трубников

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