Путин объявил об увеличении МРОТ до 35 тысяч в 2030 году

29 февраля проходит послание к Федеральному Собранию.

Владимир Путин, президент России, во время послания к Федеральному Собранию сообщил, что за 4 года МРОТ в России вырос в 1,5 раза, а к 2030 году должен увеличиться еще почти вдвое.

“Начиная с 2020 года МРОТ вырос в 1,5 раза — с 12 тысяч до 19 тысяч рублей в месяц. К 2030 году МРОТ должен увеличиться еще почти вдвое — до 35 тысяч рублей, что безусловно отразится на размере социальных пособий, зарплат в бюджетной сфере и в отраслях экономики”, — сказал Путин.