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общество

Путин предложил продлить программу семейной ипотеки до 2030 года

Фото: Кремлин.ру

Владимир Путин выступил с посланием к Федеральному Собранию.

Президент России Владимир Путин во время послания к Федеральному Собранию 29 февраля 2024 года предложил продлить программу семейной ипотеки до 2023 года.

Так, за последние 6 лет миллионы семей в России улучшили свои жилищные условия, в том числе больше 900 тысяч с помощью семейной ипотеки.

“Программа началась в 2018 году. Мы постоянно повышали ее доступность. С начала ей могли воспользоваться семьи, в которых растут двое или более детей, затем семьи с одним ребенком. Программа действует до июля этого года. Предлагаю ее продлить до 2030 года, сохранив основные базовые параграфы”, — сказал Владимир Путин.

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Нина Раневская
Журналист

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