сегодня
29 февраля, 18:11
пробки
6/10
погода
-5°C
курсы валют
usd 91.86 | eur 99.45
сегодня
29 февраля, 18:11
пробки
6/10
погода
-5°C
курсы валют
usd 91.86 | eur 99.45
сегодня 16:37
общество

Путин рассказал о работе над новыми вооружениями

Фото: Кремлин.ру

29 февраля проходит послание к Федеральному Собранию.

Президент России Владимир Путин во время послания к Федеральному Собранию 29 февраля 2024 года рассказал о новом оружие, которое было создано за последние несколько лет.

Так, в бою уже применялся ударный гиперзвуковой комплекс морского базирования "Циркон". Комплекс "Сармат" поставлен в войска. Завершаются работы над "Буревестником" с неограниченной дальностью.

“Наши оружейники создают новые виды вооружений — в том числе на новых физических признаках и скоро мы о них услышим”, — сказал Путин.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Нина Раневская
Журналист

Читайте в