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общество

Путин: с 2025 года начнется программа капремонта детских садов

Фото: Кремлин.ру

На капитальный ремонт школ и детских садов выделят 400 миллиардов рублей.

Президент России Владимир Путин во время послания к Федеральному Собранию 29 февраля 2024 года рассказал, что программа капитального ремонта детских садов начнется в 2025 году.

“Многие наши детские сады были открыты еще в советское время и нуждаются в обновлении. Со следующего года мы начнем программу их капитального ремонта”, — сказала Владимир Путин.

На капремонт детских садов и школ будет выделено около 400 миллиардов рублей.

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Нина Раневская
Журналист

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