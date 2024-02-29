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политика общество

Путин: стратегические ядерные силы России находятся в полной готовности

Фото: Первый канал

Президент России Владимир Путин заявил, что страна сделает всё, чтобы закончить СВО на Украине.

Владимир Путин во время послания Федеральному Собранию заявил, что стратегические ядерные силы России находятся в полной готовности.

«В состоянии полной готовности, к гарантированному применению, находятся стратегические ядерные силы», — отметил он.

Путин добавил, что не Россия начала войну на Донбассе, но готова её закончить.

«Не мы начали эту войну, но мы сделаем всё, чтобы её закончить, искоренить нацизм», — сказал он.

Кроме этого, по его словам ВС России обрели «колоссальный боевой опыт, выросла, прошла закалку целая плеяда талантливых командиров», сказал Путин.

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Дамир Трубников

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