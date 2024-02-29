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политика общество

Путин заявил, что будет запущен национальный проект «Кадры»

Фото: Первый канал

Владимир Путин рассказал о новом национальном проекте «Кадры».

Путин рассказал уже о четвёртом нацпроекте во время послания Федеральному собранию.

Он заявил, что школьники олжны иметь возможность посещать заводские цеха, мастерские, готовится к получению профессии. Сегодняшние подростки должны стать профессионалами своего дела, готовыми трудиться в экономике XXI века.

Для этого выделят 120 миллиардов на ремонт 4 тысяч учебных корпусов, 124 миллиарда на ремонт 791 общежития вуза, 400 миллиардов на строительство 40 университетских корпусов.

Ранее он сообщал, что к 2030 году МРОТ должен увеличиться до 35 тысяч рублей.

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Дамир Трубников

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