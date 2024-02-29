Роспотребнадзор поможет вернуть новосибирцам деньги за билеты на концерт Zivert

Концерт должен был пройти 24 февраля.

Напомним, что Zivert (Юлия Сытник) российская поп-певица рассказала в своих социальных сетях о том, что прерывает карьеру.

Она объяснила это тем, что испытывает проблемы со здоровьем, которые были и ранее, но в последнее время обострились. Сколько продлится перерыв – неизвестно, но, по словам певицы, все концерты отменяют до осени.

24 февраля должен был состояться концерт певицы в Новосибирске, но его отменили. Жители Сибири сообщили, что организаторы отказываются возвращать средства, объясняя это переносом выступления, а не его полной отменой.

«Разъясняем, что в соответствии с требованиями законодательства на организатора мероприятия возложена обязанность по возмещению полной стоимости билета, — говорится в группе ведомства», — пишет пресс-служба Роспотребнадзора по Новосибирской области.

Таким образом, жители Новосибирской области могут обратиться с заявлениями в приемную Управления Роспотребнадзора. Консультацию можно получить по номеру 8-800-350-5060, 8(383)201-08-59 в рабочие дни с 9.00 до 17.00.

Ранее сообщалось, что команда «Столик» из Новосибирской области стала участником шоу «Лига городов».