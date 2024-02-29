«Ростелеком» подарил бесплатное обучение в сервисе «Лицей» победителям школьных олимпиад

«Ростелеком» подарил сертификаты на бесплатное обучение на образовательной онлайн-платформе «Лицей» ученикам МАОУ «Лицей Информационных Технологий» города Новосибирска, которые стали победителями и призерами олимпиад и конкурсов различного уровня.

Лицей Информационных Технологий —инновационное учреждение, которое дает не только качественную общеобразовательную подготовку, но и углубленную — по математике, информатике и цифровым технологиям. Ребятам, обучающимся здесь, точно будет интересен и полезен курс «Цифровое просвещение», который «Ростелеком» запустил в феврале в рамках Дней безопасного Рунета.

Программа курса включает разделы «Кибербезопасность» и «Цифровой этикет», которые дополнены интерактивным тренажером для закрепления знаний. Раздел «Кибербезопасность» состоит из трех уроков, на которых ученики узнают о распознавании логики мошенников, видах мошенничества и надежности паролей. Во втором разделе из четырех уроков рассматриваются нюансы цифрового этикета при общении по телефону, в мессенджерах и социальных сетях, а также в публичных местах.

Кроме того, на платформе «Лицей» пользователи найдут свыше 5 700 уроков по всей школьной программе (с 1-го по 11-й классы). Сервис постоянно пополняется новым контентом.

«Наш образовательный сервис одобрен научно-методическим советом Агентства стратегических инициатив и Минпросвещения России. Весь контент разработан ведущими российскими педагогами, методистами и экспертами с учетом особенностей восприятия современных школьников», — отметил вице-президент, директор Новосибирского филиала «Ростелекома» Николай Зенин.

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