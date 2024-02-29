«Скорая ехала 40 минут»: очевидец рассказал о выпавшей из окна 13-летней девочке в Новосибирске

В Академгородке Новосибирска несовершеннолетняя девочка выпала из окна многоэтажки.

В Академгородке Новосибирска из окна на 8 этаже на улице Российской выпала девочка. Школьнице на вид было 13 лет. В момент трагедии она оставалась живой, однако скончалась в больнице. Об этом сообщила уполномоченный по правам детей региона Надежда Болтенко.

Очевидец происшествия Алим рассказал корреспонденту Сиб.фм, что шёл на работу и увидел лежащую девочку на асфальте под окнами многоэтажки.

«Спросил у других очевидцев, что случилось. Одна женщина сказала, что прям перед ней упала. Я стал спрашивать, где родители, а они там стояли. Мать за курткой пошла, а отец девочки звонил в скорую», — заявил мужчина.

По его словам, девочка лежала на бетоне, у неё были сломаны кости на голове и теле. Она не могла дышать, так как захлебывалась кровью.

Алим добавил, что полиция приехала только в 9:20 утра, а скорая еще позже, примерно в 9:40.

«Конечно, умерла, скорая 40 минут ехала», — отметил он.

Ранее, в начале февраля, в Новосибирске на улице Крылова из окна многоэтажки выпала 14 летняя девочка. Знакомая семьи рассказала подробности инцидента.