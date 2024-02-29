Спецоперация на Украине: последние новости о ситуации на СВО к 29 февраля

После освобождения важного стратегического объекта – Авдеевки наши войска продолжили свою уверенное продвижение вглубь линии боевого соприкосновения.

По срочным сообщениям Минобороны РФ, датированным последним февральским днём 2024 года, группировка российских войск «Центр» продолжает идти вперед на Авдеевском направлении. После сокрушительного удара по украинским боевикам, изрядно уничтожившего вражеские резервы, наши солдаты перешли на достаточную простую тактику ведения боя. Они наносят массированный авиаудар по рассеянному противнику, который даже не успевает организоваться, чтобы идти дальше.

По наблюдениям военкоров, после взятия Авдеевки заметно оживился и Донецкий фронт: «ВС РФ уже вошли на территорию Красногоровки и освободили две улицы, начав продвигаться дальше в сторону промзоны и заброшенного автомобильного завода, и да, бои ведутся уже там», пишет телеграмм-канал «Два майора».

Обнадёживающие сведения поступают из-под Часова Яра, до которого нашей группировке войск осталось меньше километра. Там нашим солдатам необходимо занять несколько высот для обеспечения результативности боевых действий.

По состоянию на четверг 29.02.2024, украинские боевики готовятся покинуть село Ивановское (Красное), расположенное к западу от Артемовска. Оттуда их буквально вышибают удары российской авиации и артиллерии.