Стал известен график выплаты пенсии и детских пособий в марте 2024

Стало известно, когда в марте 2024 года придет пенсия и детские пособия.

В Соцфонде России сообщили о том, что из-за выходных и праздничных дней в марте 2024 года изменился график выплаты пенсии и пособий.

Уточняется, что выплатной период начинается с 3 числа каждого месяца, однако 3 число в марте выпадает на выходной день, поэтому пособия в банки будут перечислены досрочно – 1 марта.

В первый день месяца будут произведены следующие выплаты: единое пособие на детей до 17 лет и беременным женщинам; пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет неработающим родителям; выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка до 3-х лет; ежемесячные выплаты на ребенка военнослужащих (пособие на ребенка военнослужащих по призыву, в том числе мобилизованных; пособие на ребенка военнослужащего, погибшего при исполнении служебных обязанностей).

5 марта будет выплачен материнский капитал.

Перечисление пособия по уходу за ребенком до полутора лет для работающих родителей в марте также будет произведено досрочно – 6-7 марта.

Выплаты пенсий будут произведены по графику – 11 и 21 числа.