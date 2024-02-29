Стала известна личность военного, который привлек внимание во время Послания Путина

Им оказался прапорщик Сергей Токарь.

Прапорщик Сергей Токарь, который привлек внимание общественности своим необычным взглядом в камеру во время трансляции Послания Владимира Путина к Федеральному собранию, оказался героем спецоперации. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.

По информации источника, во время выступления жена военного прислала ему скриншот. Сам Токарь подтвердил эту информацию, добавив, что уже посмеялся над этим кадром вместе с супругой.

По данным источника, во время боевой операции Токарь показал выдающееся мужество, лишившись руки во время столкновения с более крупным войском противника. Он активно участвовал в огневом противостоянии, прикрывая продвижение собственных сил и наносил значительный ущерб противнику. Прапорщик получил ранение в результате взрыва мины, но это не помешало ему выполнять свой воинский долг до эвакуации в военный госпиталь.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в России запустят кадровую программу «Время героев».