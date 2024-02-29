Стали известны подробности падения 13-летней девочки с 8 этажа в Новосибирске

В Академгородке Новосибирска 13-летняя девочка выпала из окна восьмого этажа дома по адресу улица Российская.

Сообщается, что на момент падения она была жива. Однако позднее скончалась в больнице. Об этом сообщила уполномоченный по правам детей Надежда Болтенко.

Очевидец происшествия по имени Алим рассказал, что обнаружил девочку лежащей на асфальте под окнами многоэтажного дома, когда шёл на работу. Следователи установили, что у девочки были серьезные травмы, включая переломы костей головы и тела. По его словам, мать девочки пришла на место происшествия, а отец вызвал скорую помощь.

Полиция прибыла на место событий около 9:20 утра, в то время как скорая помощь пришла немного позже, примерно в 9:40.

«Конечно, умерла, скорая 40 минут ехала», — рассказал очевидец.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске нашли в лесу тело мужчины со следами побоев.