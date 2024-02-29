Участники СВО смогут получить образование в ведущих вузах в приоритетном порядке

Президент отметил, что бойцы СВО должны выходить на ведущие позиции в обществе.

Президент России Владимир Путин заявил, что участники специальной военной операции (СВО) смогут в приоритетном порядке получить высшее образование и гражданскую специальность в ведущих вузах. Об этом он сообщил во время послания Федеральному Собранию.

«Ветераны специальной военной операции должны выходить на ведущие позиции в обществе, образовании, госкомпаниях, бизнесе и госуправлении», — заявил Путин.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в России запустят кадровую программу «Время героев».