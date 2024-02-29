Ученые из Канады обнаружили причину ускоренного старения кожи

Ученые использовали модели заменителей кожи, которые подвергали различим воздействиям.

Канадские ученые из Университета Лаваля провели исследование, в ходе которого выявили возможную причину ускоренного старения кожи. Результаты были опубликованы в журнале Scientific Reports.

Ученые обнаружили, что курение и ультрафиолетовые лучи в связке приносят коже больший вред, чем поодиночке, в результате чего происходит снижение синтеза проколлагена

«Сигаретный дым в сочетании с ультрафиолетовыми лучами приводит к более быстрому сокращению коллагенов», — пишет журнал.

Напомним, что лекарство от депрессии создали в России.