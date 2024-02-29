В Алтайском крае пропал подросток: он может находиться в Новосибирской области

В Алтайском крае пропал 17-летний подросток, который может находиться на территории Новосибирской области.
В социальной сети «ВКонтакте» в группе «ЛизаАлерт» опубликовали информацию о том, что в Алтайском крае пропал 17-летний Александр Варнавских.
Он пропал 20 февраля 2024 года. Волонтеры предполагают, что Александр может находиться на территории Новосибирской области.
Приметы: рост 175 см, худощавого телосложения, волосы русые, глаза голубые.
Одежда: черная куртка, черные штаны, черные кроссовки, черная шапка.
С собой был черный рюкзак.
Если кому-то известно о местонахождении пропавшего, волонтеры просят сообщить по номеру 8-800-700-54-52 (бесплатный телефон поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт») или 112.
Напомним, что в Бердске пропал 43-летний мужчина: он уехал на машине бордового цвета.