В Бердске пропал 43-летний мужчина: он уехал на машине бордового цвета

Он пропал 25 февраля.

В социальной сети «ВКонтакте» в группе «ЛизаАлерт» опубликовали информацию о том, что в Бердске в Новосибирской области 25 февраля 2024 года пропал 43-летний Дмитрий Возгрин. Он уехал на Toyota Sprinter Carib бордового цвета и с тех пор местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 175 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые, глаза карие.

Одежда: темно-синий удлиненный пуховик, темно-синие джинсы, черные ботинки, коричневая шапка-ушанка

Всех, кто владеет информацией о местонахождении пропавшей, просят позвонить по телефонам 112 или 8 800 700-54-52.

Напомним, что под Новосибирском на Бердском шоссе произошло ДТП с трактором.