В дизайне новинки АвтоВАЗа Lada Iskra нашли старые черты

АвтоВАЗ анонсировал скорую премьеру новой модели Lada Iskra, которая поступит в продажу в 2025 году.

Lada Iskra, судя по опубликованным в базе ФИПС патентам, будет универсалом. Дизайн внешности был одной из главных интриг.

Как оказалось, новая машина создана по старому дизайн-проекту. Эксперты обратили внимание на явные заимствования ряда элементов у концепта Lada XCode, представленного в 2016 году. Его созданием занимался итальянец Рафаэль Линари, покинувший АвтоВАЗ еще в 2017 году.

Семейство Lada Iskra производитель начал разрабатывать несколько лет назад на платформе бывших партнеров — альянса Renault-Nissan-Mitsubishi. В основе лежит платформа CMF-B, которая потребовала дополнительного времени на поиск санкционно-устойчивых компонентов, что объясняет перенос сроков выхода автомобиля.

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