В марте ВИЧ-мобиль посетит 12 улиц Новосибирска

Жители Новосибирска в течение марта смогут бесплатно сдать анализы в ВИЧ-статус и гепатит C.

В пресс-службе администрации Новосибирска сообщили, что в первый месяц весны в городе будет работать выездная лаборатория — ВИЧ-автомобиль. Остановки в марте он совершит на 12 улицах. Организаторами является «Центр по профилактике и борьбе со СПИД» министерства здравоохранения Новосибирской области при поддержке департамента по социальной политике мэрии Новосибирска.

Принимать желающих сибиряков в транспорте будут с 14:00 до 19:00. Адреса стоянок машины указаны в приложенной мэрией карточке.

Добавим, такая акция проводится в столице региона регулярно. Ранее ее организовывали со 2 по 28 февраля.