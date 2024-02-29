В Новосибирске после вмешательства прокуратуры ребенок-инвалид получил лекарства

Прокуратура провела проверку.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области, ведомством Карасукского района была проведена проверка после обращения законного представителя ребенка, который страдает от сахарного диабета 1 типа.

Выяснилось, что у ребенка официально установлен диагноз, но его не обеспечили необходимыми медицинскими изделиями.

«С целью защиты прав несовершеннолетнего на бесплатное медицинское обслуживание прокуратура Карасукского района обратилась в суд с исковым заявлением о возложении на Министерство здравоохранения Новосибирской области обязанности по обеспечению ребенка датчиками системы флеш-мониторинга до момента отмены осуществления самоконтроля гликемии по медицинским показаниям», — пишет пресс-служба.

Центральный районный суд Новосибирска удовлетворил исковые требования и в данный момент ребенок получил медицинские изделия.

Напомним, что в Новосибирске в марте будет работать ВИЧ-мобиль.