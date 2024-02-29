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общество

В Новосибирске с 1 марта начнут ходить новые троллейбусы до микрорайона Стрижи

Фото: ru.freepik.com

Они стали заменой автобусу №15.

Как сообщает мэрия Новосибирска, с 1 марта в городе запустят новые троллейбусы №5 до микрорайона Стрижи, которые являются заменой автобусу №15.

«Отменяется автобусный маршрут № 15 «Вокзал «Новосибирск-Главный» – Микрорайон «Стрижи». Доехать до «Стрижей» можно будет на изменившем схему движения троллейбусе № 5 «Городской аэропорт – Ул. Ленинградская», — пишет пресс-служба.

Так, маршрут троллейбуса №5 решили продлить до остановки «Городской аэропорт» по 1-му Мочищенскому шоссе, улицам Кедровая, улицам Кубовая до остановки «Микрорайон «Стрижи».

Всего на маршрут заложено до 25 длинноходных троллейбусов.

Напомним, что стал известен график выплаты пенсии и детских пособий в марте 2024.

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Нина Раневская
Журналист

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